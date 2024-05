Izrael-Hamas. MTK wydał nakazy aresztowania. Ostre komentarze z Tel Awiwu

Szef izraelskiej dyplomacji przekazał natomiast, że ma zamiar skontaktować się ze swoimi odpowiednikami z "wiodących państw na całym świecie", by nakłonić ich do wyrażenie sprzeciwu i braku woli respektowania nakazu aresztowania przedstawicieli władz z Tel Awiwu.

Hamas niezadowolony z decyzji MTK. "Próba zrównania ofiary z katem"

Z kolei rzecznik Hamasu Sami Abu Zuhri oświadczył, że decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego "tylko zachęca Izrael do kontynuowania wojny eksterminacyjnej w Gazie". Wasel Abu Youssef z Organizacji Wyzwolenia Palestyny dodał, że jego naród ma prawo do obrony, a MTK powinien zająć się wyłącznie stroną izraelską.

Zachód krytykuje decyzję MTK. "Przerażająca i całkowicie nie do przyjęcia"

W podobnym tonie wypowiedział się premier Czech Petr Fiala. Szef rządu naszych południowych sąsiadów zaznaczył, że nakaz aresztowania dla Netanjahu i Galanta jest "przerażający i całkowicie nie do przyjęcia", ponieważ "nie wolno nam zapominać, że to Hamas zaatakował Izrael w październiku 2023 roku", co stało się bezpośrednim powodem wybuchu wojny.