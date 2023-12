Projekt rezolucji wpłynął do WHO. Izrael nazwany "siłą okupacyjną"

Tekst ten ma zostać rozpatrzony w niedzielę podczas specjalnej sesji Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zwołanej w celu omówienia "sytuacji zdrowotnej na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie".

W projekcie nie wspomniano o ataku Hamasu na Izrael

Tekst wzywa ponadto społeczność międzynarodową do "zmobilizowania wystarczających środków finansowych, aby zaspokoić bezpośrednie i przyszłe potrzeby programów zdrowotnych WHO" oraz do "odbudowy palestyńskiego systemu opieki zdrowotnej w ścisłej współpracy z WHO i właściwymi instytucjami ONZ".