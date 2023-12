Minister obrony Izraela złożył deklarację. Chodzi o Strefę Gazy

Po zakończeniu wojny z Hamasem Izrael nie zamierza pozostawać na stałe w Strefie Gazy - stwierdził Joaw Galant. Minister obrony Izraela przekazał również, że konflikt miałby się skończyć po "osiągnięciu wszystkich celów". - Biorę pod uwagę wszystko, o co proszą Stany Zjednoczone i traktuję poważnie to, co robi Ameryka - dodał. Podczas konferencji prasowej nadmienił także, że "oszczędzą życie" tych bojowników Hamasu, którzy się poddadzą.