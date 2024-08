Media: Hezbollah wkrótce zaatakuje Izrael

Jeden z informatorów powiedział, że libańska grupa działa i planuje szybciej i nie chce czekać na ruchy Iranu, który wciąż nie jest pewien, czy uderzać. Co więcej, Hezbollah poczynił już pewne przygotowania. Nie są one jednak tak duże jak, w ocenie wywiadu USA, potrzeba do poważnego ataku.