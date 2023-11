Minister obrony Jo'aw Galant podczas odprawy elitarnej jednostki inżynierii bojowej Yahalom stwierdził, że istnieje plan na zniszczenie rozległej sieci tuneli Hamas u pod Strefą Gazy. - Mamy unikalne rozwiązania pozwalające dotrzeć do wszystkich tuneli i rozebrać je pod ziemią, jesteśmy gotowi to zrobić - zapewniał członek rządu Benjamina Netanjahu.

Gęsta sieć tuneli. "Mogą nimi poruszać się motocykle"