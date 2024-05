"Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowaliśmy 10 incydentów obejmujących strzelanie do konwojów, aresztowania personelu ONZ, w tym zastraszanie, rozbieranie ich, groźby użycia broni i duże opóźnienia na punktach kontrolnych, zmuszające konwoje do poruszania się po zmroku lub przestojów" - napisał Philippe Lazzarini na platformie X.

Strefa Gazy. Dramatyczna sytuacja milionów ludzi

Lazzarini wezwał także "Hamas i inne grupy zbrojne do zaprzestania wszelkich ataków na przejściach humanitarnych, powstrzymania się od przekierowywania pomocy i zadbania o to, aby pomoc dotarła do wszystkich potrzebujących". Reklama

Sytuację w Strefie Gazy w rozmowie z NBC News potwierdziła szefowa Światowego Programu Żywnościowego (WFP) Cindy McCain, która stwierdziła, że na północy enklawy liczącej 2,3 miliona ludzi panuje "pełny głód".

- Na północy panuje głód, i to na wielką skalę, i obejmuje tereny w kierunku południa - powiedziała.

Tymczasem agencja izraelskiego ministerstwa obrony COGAT, której zadaniem jest koordynacja dostaw pomocy na terytoria palestyńskie, zapewnia, że Izrael w dalszym ciągu zwiększa swoje wysiłki na rzecz niesienia pomocy dla Strefy Gazy.

Izrael odpiera zarzuty

"Podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami Izraela i ONZ, w tym WFP, żaden z podmiotów nie wskazał na ryzyko głodu w północnej Strefie Gazy - stwierdził COGAT na platformie X - odnotowując poprawę sytuacji, organizacje międzynarodowe stwierdziły w zeszłym tygodniu, że należy zmniejszyć wielkość towarów przewożonych do północnej Strefy Gazy, ponieważ są one zbyt duże w stosunku do liczby ludności".

W marcowym raporcie ONZ stwierdzono, że w północnej Strefie Gazy głód jest nieuchronny i prawdopodobnie nastąpi już w maju, a do lipca może rozprzestrzenić się na całym palestyńskim terytorium. Szacuje się, że co najmniej 20 proc. tamtejszej populacji cierpi na skrajny niedobór żywności, co trzecie dziecko jest poważnie niedożywione, a dwie osoby na 10 tys. umierają codziennie z głodu lub z powodu niedożywienia i chorób. Reklama

ONZ twierdzi, że zazwyczaj w czasie, gdy gdzieś oficjalnie ogłoszona zostaje klęska głodu, jest już za późno na uratowanie wielu ludzi. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w zeszłym tygodniu, że osoby najbardziej bezbronne w północnej Strefie Gazy "już umierają z głodu i chorób".

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!