Kryzys przybiera na sile. Wielki exodus w zapalnym regionie

Izrael nie ustaje w atakowaniu celów Hezbollah u w Liban ie. W rezultacie ostatnich ataków izraelskich na Liban zginęły co najmniej 123 osoby a 359 zostało rannych - poinformowało w niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia. We wcześniejszych atakach zginął przywódca szyickiego Hezbollahu Hasan Nasrallah i prawie wszyscy członkowie kierownictwa tego ugrupowania.

Konflikt Izrael-Hezbollah. Coraz więcej osób ucieka z Libanu

W niedzielę premier Libanu Nadżib Mikati oświadczył, że już blisko milion osób mogło zostać zmuszonych w Libanie do opuszczenia miejsc zamieszkania z powodu ataków armii izraelskiej. Może to być największe przemieszczenie ludności w historii kraju - oświadczył polityk.

- Liczba ta jest bardzo duża i możliwe, że sięga miliona. (...) Może to być największe przemieszczenie ludności w historii Libanu - podkreślił Mikati.

Na trudną sytuację ludności cywilnej w poniedziałek zwrócił uwagę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Filippo Grandi . Eskalacja konfliktu z Izraelem prowadzi do masowej ucieczki ludności. Filippo Grandi informuje, że UNHCR angażuje się w pomoc poszkodowanym. Jego zdaniem to sytuacja, która może mieć długotrwałe konsekwencje dla regionu.

"Liczba osób, które przedostały się do Syrii z Libanu, uciekając przed izraelskimi atakami lotniczymi - obywateli Libanu i Syrii - osiągnęła 100 tys. Odpływ trwa" - zaznaczył Grandi we wpisie na platformie X. Oznacza to, że liczba uchodźców z Libii w Syrii podwoiła się w ciągu zaledwie dwóch dni.