Rashida Tlaib: Panie prezydencie, naród się z panem nie zgadza

Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu Tlaib zwraca się do Bidena, by zrezygnował z bezkrytycznego wsparcia Izraela i poparł zawieszenie broni w Strefie Gazy - krok, który popiera większość obywateli. Klip pokazuje zdjęcia zabitych i rannych w wyniku bombardowań w Strefie Gazy, propalestyńskie demonstracje w Stanach Zjednoczonych, a także Bidena deklarującego poparcie dla Izraela.

- Będziemy o tym pamiętać w 2024 roku - mówi kongresmenka na nagraniu, odwołując się do zbliżających się wyborów prezydenckich, podczas których Biden prawdopodobnie zmierzy się z Donaldem Trumpem.

Wojna w Izraelu. Większość obywateli USA chce zawieszenia broni

Aktywizm Tlaib nie podoba się wielu politykom w Stanach Zjednoczonych. Politycy partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów przygotowali nawet wniosek o oficjalną reprymendę dla kongresmenki. Nie zdobył on jednak wymaganego poparcia większości członków izby.

Z postulatami wysuwanymi przez Tlaib zgadzają się za to sami Amerykanie, którzy w większości popierają zawieszenie broni w Strefie Gazy .

W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez organizację Data for Progress ankietowani zostali zapytani o to czy zgadzają się z tym, że Stany Zjednoczone powinny wezwać do zawieszenia broni i deeskalacji w Strefie Gazy. 66 proc. badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. Sprzeciw wyraziło 25 proc. pytanych.