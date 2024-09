Kłęby dymu nad Bejrutem. Krwawy atak Izraela. "Dziesiątki ofiar"

Napięcie na Bliskim Wschodzie. Potężne uderzenie Izraela w Liban

Eskalacja konfliktu Izraela z Libanem. Uderzono w kwaterę główną Hezbollahu

Korespondentka Al-Dżaziry z Bejrutu Zeina Khodr podkreśliła, że "to nie były precyzyjne uderzenia, do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich dniach i tygodniach. To było coś innego. To były bezprecedensowe, wielokrotne, głośne i następujące po sobie eksplozje - naprawdę najgłośniejsze wybuchy, jakie słyszeliśmy w stolicy" - relacjonowała dziennikarka.