" Izrael ma prawo do obrony, ale znaczenie ma to, jak je realizuje (...) Wyraziłam swoje poważne zaniepokojenie tragiczną sytuacją humanitarną" w Strefie Gazy - przekazała Harris dziennikarzom po ponad 40-minutowej rozmowie z izraelskim przywódcą w czwartek w Waszyngtonie .

- To, co się tam dzieje, jest druzgocące, nie możemy odwracać oczu od tych tragedii. To cierpienie nie może nas sparaliżować; nie będę milczeć - podkreśliła