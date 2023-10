- To złamanie każdego kodeksu ludzkiej moralności (...). Brutalność Hamasu przynosi na myśl najgorsze szaleństwa ISIS - stwierdził Biden nawiązując do Państwa Islamskiego. Dodał, że dla Izraelczyków jest to też przypomnienie "tysiącleci antysemityzmu i ludobójstwa". Zaznaczył, że Hamas wcale nie dąży do prawa do samostanowienia Palestyńczyków i ich godności, lecz jedynym jego celem jest wymazanie Izraela z mapy i zabijanie Żydów.