- Izrael powiedział, że to zależy od Hamasu. Jeśli zechcą to zrobić (uwolnić zakładników - red.), moglibyśmy zakończyć sprawę jutro - oznajmił Biden, odnosząc się do prób osiągnięcia rozejmu w wojnie w Strefie Gazy. Przedstawił to stanowisko w sobotę późnym wieczorem naszego czasu podczas spotkania w Seattle w stanie Waszyngton.