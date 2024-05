- Nie sądzimy, że istnieje równowaga między tym, co zrobił Izrael , a tym, co zrobił Hamas - oświadczył amerykański przywódca.

Izrael-Hamas. Joe Biden nie uznał decyzji MTK ws. nakazów aresztowania

MTK wydał nakazy aresztowania. Ostre komentarze z całego świata

Waszyngton to niejedyna stolica, która wyraziła swoją dezaprobatę w stosunku do nakazów wydanych przez Trybunał. Rzecznik Rishiego Sunaka - premiera Wielkiej Brytanii - ocenił, że "działanie prokuratora nie jest pomoce w kontekście przerwania walk, uwolnienia zakładników czy dostarczenia pomocy humanitarnej".

Premier Czech Petr Fiala stwierdził natomiast, że nakaz aresztowania dla Netanjahu i Galanta jest "przerażający i całkowicie nie do przyjęcia", ponieważ "nie wolno nam zapominać, że to Hamas zaatakował Izrael w październiku 2023 roku", co stało się bezpośrednim powodem wybuchu wojny.