Izrael przygotowuje się do ofensywy w Strefie Gazy . Na granicy terytorium kontrolowanego przez Hamas gromadzą się oddziały Służb Obrony Izraela złożone z rezerwistów. Władze w Tel Awiwie nie podały, kiedy może dojść do ataku.

Tymczasem na południu kraju brygada Givati przygotowuje się do ataku przeprowadzając symulację ofensywy. Mimo, że oddział w znacznej mierze złożony jest z rezerwistów, ma duże doświadczenie bojowe. Jego członkowie uczestniczyli w operacji wojskowej wewnątrz Gazy w 2014 roku.

- Są gotowi, żeby wkroczyć do Gazy, gdy tylko dostaną rozkaz . Są bardzo dobrze wyszkoleni. Mają czołgi i specjalistów od ładunków wybuchowych - podała reporterka Sky News Deborah Haynes, która była świadkiem manewrów. Brytyjska telewizja pokazała również nagranie z ćwiczeń brygady Givati.

- Są gotowi do działania w każdej chwili, aby pokonać krwiożercze potwory, które powstały przeciwko nam, aby nas zniszczyć. Hamas myślał, że się rozpadniemy, a to my zneutralizujemy Hamas - powiedział lider partii Likud na pierwszym zebraniu nowego rządu wojennego.