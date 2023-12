Jak podał portal Times of Israel, demonstranci przeszli w kierunku kwatery wojskowej Sił Obronnych Izraela (IDF), skandując m.in. "Ich czas dobiega końca! Uwolnijcie ich!" czy "Nie będzie zwycięstwa, dopóki nie zostanie uwolniony każdy zakładnik!".

Wojna w Izrealu: Demonstracje pod siedzibą wojska. "Ich czas dobiegł końca!"

- To tragiczne i bolesne zdarzenie dla nas wszystkich, Siły Obronne Izraela ponoszą za nie pełną odpowiedzialność - powiedział Hagari.

Żołnierze mylnie uznali zakładników za zagrożenie i otworzyli ogień, zabijając ich na miejscu. Po strzelaninie "pojawiły się natychmiastowe podejrzenia co do tożsamości zabitych i ich ciała zostały szybko przewiezione na badania do Izraela, gdzie zidentyfikowano zakładników" - oświadczył rzecznik.