W miarę dalszego napływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy administracja Joe Bidena spodziewa się, że izraelska kampania powietrzna "osłabnie w porównaniu z tym, co widzieliśmy - powiedział w piątek CNN wyższy rangą urzędnik amerykańskiej administracji.

USA negocjują z Hamasem. Chodzi o zakładników

Reuters poinformował w piątek, że urzędnicy amerykańscy podejmują intensywne wysiłki, by doprowadzić do uwolnienia ponad 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie.

- Jest to coś, co jest przedmiotem bardzo poważnej i aktywnej dyskusji... nie ma jeszcze porozumienia, aby faktycznie to zrobić, ale jest to coś, nad czym niezwykle ciężko pracujemy - dodał.