Rozszerzenie działań sił lądowych w Rafah zostało przegłosowane przez izrael ski gabinet bezpieczeństwa. Jak donoszą zagraniczne media Izrael nie zamierza przeprowadzać jednej dużej operacji , a kilka mniejszych, mając nadzieję, że Waszyngton nie zareaguje na to negatywnie.

Axios, powołując się na anonimowe źródła, przekazuje że dwóch informatorów uważa, że Biały Dom nie zareaguje na poszerzenie działań. Trzeci rozmówca stwierdził jednak, że dla Joe Bidena może to być przekroczenie granicy.

Izrael poszerzy działania w Rafah

Wcześniej prezydent USA apelował do rządu izraelskiego, aby nie atakował miasta, do którego ewakuowali się mieszkańcy Palestyny. W wywiadzie dla CNN ubolewał, że do zabijania cywilów w Gazie użyto amerykańskich bomb. Zapowiedział, że dalszych dostaw nie będzie.