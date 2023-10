Izrael wycofuje swoich dyplomatów z Turcji

Szef MSZ Izraela Eli Cohen poinformował na platformie X (d. Twitter), że Izrael wycofał z Turcji niektórych swoich dyplomatów. Powodem mają być ostatnie "poważne oświadczenia" Ankary.

"Biorąc pod uwagę poważne oświadczenia napływające z Turcji, nakazałem powrót stamtąd przedstawicieli dyplomatycznych w celu przeprowadzenia ponownej oceny stosunków między Izraelem a Turcją" - oznajmił Cohen.

Prezydent Turcji: Hamas to nie terroryści, za to Izrael - to okupanci

W sobotę podczas wielotysięcznego wiecu poparcia dla Palestyny w Stambule prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że "Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, natomiast Izrael jest okupantem". Turecki przywódca o tragedię mieszkańców Strefy Gazy oskarżył Zachód.

Demonstracja ma - według Erdogana - "pokazać światu braterstwo pomiędzy Turkami i Palestyńczykami". Na lotnisku w Stambule zgromadziło się kilka tysięcy osób niosących flagi tureckie i palestyńskie oraz transparenty z hasłami: "Wszyscy jesteśmy Palestyńczykami" czy "Zakończcie ludobójstwo, pozwólcie dzieciom żyć".

- Głównym winowajcą masakry w Gazie jest Zachód. To jego dzieło - powiedział zgromadzonemu tłumowi Erdogan. Polityk oskarżył przywódców państw zachodnich o "wylewanie łez" z powodu śmierci cywilów w Ukrainie i "przymykanie oczu" na śmierć palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Sytuację tę określił "atmosferą przypominającą krucjaty" chrześcijaństwa przeciwko islamowi.

Agencja Anatolia informowała o udziale w wiecu przedstawiciele wielu partii politycznych Turcji, mediów, świata kultury i sztuki, sportu oraz biznesu.

Erdogan oskarża Izrael o popełnianie zbrodni wojennych

Wcześniej w sobotę turecki prezydent stwierdził na platformie X, że "nieustannie nasilające się, zintensyfikowane izraelskie bombardowania skierowane w stronę Gazy po raz kolejny wymierzone są w kobiety, dzieci i niewinną ludność cywilną". Przywódca Turcji wezwał Izrael - który oskarżył o popełnianie zbrodni wojennych - do "uwolnienia się od tego stanu szaleństwa".

Uderzenie Hamasu, przeprowadzone 7 października ze Strefy Gazy, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od 21 dni konfliktu zginęło już około 1,4 tys. obywateli Izraela i ponad 7,7 tys. mieszkańców Strefy Gazy.

