O niespodziewanych ruchach izrael skich wojsk w Strefie Gazy poinformował m.in. portal Times of Israel. Izraelska armia z soboty na niedzielę wycofała oddziały lądowej armii z południowej części palestyńskiej enklawy.

Strefa Gazy. Armia Izraela wycofuje odziały lądowe

"Do wycofania części oddziałów dochodzi w momencie, gdy Egipt przygotowuje się do zorganizowania nowej rundy rozmów, których celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni i uwolnienia pojmanych przez Hamas zakładników" - przekazał Reuters. Izraelska delegacja dostała "zielone światło" na udział w rozmowach, które odbędą się w Kairze - powiedział agencji przedstawiciel izraelskiego rządu.