Izrael a Hamas. Tel Awiw stawia warunki

Jak wynika z informacji opublikowanych przez "The New York Times", szef Pentagonu Lloyd Austin doradził w rozmowie ze swoim izraelskim odpowiednikiem, by Tel Awiw opóźnił planowaną operację lądową w Strefie Gazy. Celem takiego działania ma być zyskanie czasu na negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników i dostarczenie pomocy humanitarnej do oblężonej eksklawy.

Ponadto Stany Zjednoczone, ale również Kanada, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania zapewniły o swym wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale wezwały jednocześnie ten kraj do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony ludności cywilnej.

Liderzy państw stwierdzili we wspólnym oświadczeniu, że z zadowoleniem przyjęli uwolnienie przez Hamas dwóch zakładników i wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych. Jednocześnie podkreślili konieczność przesłania kolejnych konwojów z pomocą humanitarną do Strefy Gazy oraz zobowiązali się do kontynuowania współpracy z partnerami regionalnymi w celu zapewnienia mieszkańcom eksklawy "trwałego i bezpiecznego dostępu" do żywności, wody, opieki medycznej i innej pomocy dla cwywili.