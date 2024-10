"Cele te znajdują się w wioskach w pobliżu granicy i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla społeczności izraelskich w północnym Izraelu . Izraelskie Siły Zbrojne działają zgodnie z metodycznym planem ustalonym przez Sztab Generalny i Dowództwo Północy , do którego żołnierze szkolili się i do którego przygotowywali się w ostatnich miesiącach" - dodano.

Izrael wkroczył do Libanu. Rozpoczął operację "Strzały Północy"

Armia Izraela ogłosiła, że nadal chce osiągnąć cele wojny z Hezbollahem i "robi wszystko, co konieczne, aby bronić obywateli Izraela" i sprawić, by mieszkający na północy kraju wrócili do swoich domów. W ostatnich dniach Tel Awiw ostrzeliwał libańskie miejscowości, zwłaszcza stolicę - Bejrut . Podczas jednego z ataków zginął lider Hezbollahu Hasan Nasrallah .

Izrael - Liban. Tel Awiw zapowiedział "nowy etap wojny" wobec Hezbollahu

Korespondent BBC z Bejrutu poinformował niedługo przed pojawieniem się oświadczenia izraelskich wojsk , że miasto to "spędza kolejną nieprzespaną noc" ze względu na naloty . "Co kilka minut słyszę głośne eksplozje . Z mojego balkonu ponownie widzę kolumny dymu i jaskrawo pomarańczowe światło nad niebem Dahieh (przedmieścia Bejrutu - red.)" - opisywał Nafiseh Kohnavard około północy naszego czasu.

Wojna Izraela z Libanem. Zachód obawiał się inwazji. "Najlepszą drogą zawieszenie działań"

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apelował przed rozpoczęciem lądowej inwazji, by Polacy, którzy nie muszą przebywać w Libanie, jak najszybciej opuścili to państwo, bo "nie można wykluczyć żadnego scenariusza" co do rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.