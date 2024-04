Izrael powstrzyma atak na Rafah. Jest jeden warunek

Izrael proponuje Hamasowi porozumienie

Członek kierownictwa Hamasu Chalil Al-Hajja również w sobotę poinformował, że jego ugrupowanie otrzymało oficjalną propozycję porozumienia z Izraelem. Negocjatorzy mieli napisać, że jest to "ostatnia szansa". Al-Hajja przekazał, że oferta zostanie przeanalizowana.

Porozumienie między Izraelem i Palestyną

W czwartek Al-Hajja powiedział, że jego ugrupowanie mogłoby zawrzeć kilkuletni rozejm z Izraelem w zamian za rozwiązanie dwupaństwowe oraz zgodę państwa żydowskiego na powrót w jego granice potomków uchodźców z czasu wojny z 1948 roku. Gdyby do tego doszło Hamas rozwiązałby swoje skrzydło wojskowe.

Kwestia granic ewentualnego palestyńskiego państwa oraz zgody Izraela na wpuszczenie do kraju potomków dawnych mieszkańców, którzy w 1948 roku opuścili ziemie wchodzące w skład państwa żydowskiego, są kością niezgody między oboma narodami. Granica Izraela sprzed wojny sześciodniowej 1967 roku jest z punktu widzenia izraelskich władz nie do obronienia przed atakiem militarnym.

Uchodźcy, o których mówił Al-Hajja, to potomkowie około 700 tys. osób, które uciekły lub zostały do ucieczki zmuszone, kiedy w 1948 roku państwa arabskie zaatakowały Izrael; konflikt ten, nazywany przez Izraelczyków "wojną o niepodległość", a przez Arabów "katastrofą" przegrały państwa arabskie. Potomkowie ówczesnych uchodźców to 6-7,2 mln osób. Izrael ma obecnie niespełna 9,8 mln mieszkańców, z czego około 21 proc. stanowi ludność arabska i muzułmańska.