- Iran chciał zaszkodzić strategicznym zdolnościom państwa Izrael - to coś, co nie miało miejsca wcześniej. Byliśmy przygotowani na to dzięki operacji Żelazna Tarcza - powiedział Halewi, odnosząc się do działań obronnych Izraela w trakcie irańskiego ataku.

Reklama