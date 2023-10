- Absolutnie nic nie idzie dobrze . Hamas nadal kontroluje część pogranicza. Są doniesienia o tym, że przechodzą płynnie przez granicę. Izrael nie panuje nad przestrzenią o 22 kilometrach szerokości. Izrael musi się bić we własnych miejscowościach . Drugi dzień armia izraelska bije się z przeciwnikiem, który do tej pory był uważany za o wiele słabszego. Liczba ofiar wzrasta. Wcale nie jest tak, że armia izraelska sobie radzi - podkreśla.

Wojna w Izraelu. Powolny upadek państwa

- To nie jest kwestia tylko politycznych protestów, to jest głębszy problem społeczny, instytucjonalny. My na Zachodzie mamy ukształtowaną optykę na Bliski Wschód poprzez przeszłość. Kiedyś strona arabska była znacznie słabsza, a Izrael silny. I tak żyliśmy tymi mitami budowanymi poprzez książki, filmy i seriale. W ten sposób doszło do tego, że przestaliśmy widzieć, że strona arabska w ostatnich latach bardzo się wzmocniła - wskazuje Rakowski.