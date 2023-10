Bojownicy Hamasu mogli wiedzieć, że są inwigilowani i celowo wprowadzali izraelski wywiad w błąd, twierdząc w rozmowach, że nie planują ataku na Izrael - to tylko jeden z wniosków anonimowych urzędników, do których dotarł "New York Times". Wśród innych powodów, które sprawiły, że Izrael zdawał się być zaskoczony i nieprzygotowany na tak Hamasu, informatorzy wymienili również: niezdolność do monitorowania kanałów komunikacyjnych, błędy operacyjne dowództwa wojskowego, a także ograniczenie liczby żołnierzy stacjonujący przy granicy ze Strefą Gazy na rzecz źle zabezpieczonych systemów elektronicznych, które podczas ataku nie zdały egzaminu.