Hamas zapowiada "dzień gniewu". Wiceszef MSZ apeluje do Polaków

Przywódca i założyciel Hamasu, Khalid Mashal, wezwał we wtorek do globalnego dżihadu, prosząc muzułmanów na całym świecie, by w piątek obrali za cel naród Izraela. Hamas wzywa swoich zwolenników do organizowania protestów wspierających Autonomię Palestyńską nazywając to "dniem gniewu".