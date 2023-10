Hamas wystosował apel do światowych organizacji humanitarnych. Fundamentalistyczna militarna organizacja palestyńska zwróciła się do międzynarodowej społeczności z prośbą o "pilną i szybką interwencję", by uratować ponad dwa miliony Palestyńczyków przebywających w Strefie Gazy. Palestyńskie władze ostrzegają przed załamaniem się systemu opieki zdrowotnej oraz donoszą o poważnych brakach lekarstw i medycznych akcesoriów.