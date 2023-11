Strefa Gazy. Zginęło czterech dowódców wojskowych. Hamas potwierdza

Jak donosi "The Jerusalem Post", "Al Ghandour był jednym ze starszych członków organizacji terrorystycznej, piastował to stanowisko od co najmniej 18 lat i stanowił kluczowy element na szczycie organizacji". Był także odpowiedzialny za wiele ataków wymierzonych w Izraelczyków.