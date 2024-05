Po decyzji izrael skiego rządu o zamknięciu katarskiej stacji telewizyjnej lokalna policja wdarła się w niedzielę do pokoju hotelowego w Jerozolimie, wykorzystywanego przez arabską stację telewizyjną Al Jazeera.

W sieci krąży film, który przedstawia moment wtargnięcia funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu, demontujących sprzęt nagrywający w pokoju hotelowym. Jak w rozmowie z agencją Reutera przekazali informatorzy związani z Al Jazeera, hotel ten znajduje się we Wschodniej Jerozolimie.

Izrael. Al Jazeera zamknięta. Akcja policji

Al Jazeera wydała oświadczenie. "To kłamstwo"

Choć nie było oficjalnego komentarza ze strony władz Kataru, Al Jazeera nazwała działania Izraela "akcją przestępczą" i odrzuciła oskarżenia rządu Netanjahu, uznając je za "niebezpieczne i absurdalne kłamstwo ". Stacja zastrzegła sobie również prawo do "podjęcia wszelkich kroków prawnych".

"Al Jazeera Media Network stanowczo potępia ten czyn, który narusza prawa człowieka i podstawowe prawo dostępu do informacji " - podała stacja w oświadczeniu. "Al Jazeera podkreśla swoje prawo do dalszego dostarczania wiadomości i informacji swoim odbiorcom na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

Do decyzji władz Izraeola odniosło się także Biuro Praw Człowieka przy ONZ .

"Wolne i niezależne media są niezbędne do zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności. Teraz jest to tym bardziej istotne, biorąc pod uwag ograniczenia dotyczące relacjonowania sytuacji w Gazie. Wolność słowa jest kluczowym prawem człowieka. Wzywamy rząd do unieważnienia zakazu" - czytamy w komunikacie.