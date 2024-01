Pracownicy Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) mieli być zaangażowani w atak przeprowadzony przez Hamas na Izrael 7 października. W jego wyniku zginęło około 1200 osób, a kilkaset został wziętych do niewoli. .

Izrael ski minister spraw zagranicznych Israel Katz wezwał w sobotę ONZ do natychmiastowego zwolnienia kierownictwa agencji UNRWA. Oświadczył też, że należy bezzwłocznie wszcząć śledztwo w sprawie wszystkiego, co wydarzyło się w Strefie Gazy w kontekście pomocy UNRWA dla Hamasu.

Agencja ONZ współodpowiedzialna za atak na Izrael? Nowe fakty

"UNRWA utrwala problem uchodźców, uniemożliwia pokój i funkcjonuje w Gazie jako cywilne ramię Hamasu " - napisał Katz na platformie X. "UNRWA musi zapłacić za swoje działania. Wielu jej pracowników to członkowie Hamasu , którzy identyfikują się z jego morderczymi poglądami i pomagają mu tuszować działalność terrorystyczną" - stwierdził minister dziękując państwom, które w odpowiedzi na doniesienia władz Izraela ogłosiły wstrzymanie finansowania tej agencji ONZ.

Fala krytyki wobec Agencji UNRWA. Antonio Guterres reaguje

W niedzielę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres obiecał pociągnąć do odpowiedzialności "każdego pracownika ONZ zaangażowanego w atak. Zaapelował jednak o dalsze finansowanie agencji.

Hamas współfinansowany przez agencję ONZ?

UNRWA jest agencją ONZ powołaną w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna w historii agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu - wszystkimi innymi uchodźcami zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).