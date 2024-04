Ewakuacja "w stylu Dunkierki". Tak mogą ratować Brytyjczyków

Brytyjczycy, którzy pozostają na Bliskim Wschodzie mogą zostać ewakuowani "w stylu Dunkierki" - pisze "The Sun". Według doniesień dziennika, na wypadek gdyby doszło do dalszej eskalacji konfliktu pomiędzy Iranem a Izraelem, brytyjska piechota morska wyznaczyła już potencjalne lokalizacje do ewakuacji.