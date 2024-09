Erdogan wspomniał o Hamasie. "Nie uważam go za organizację terrorystyczną"

- Hamas to grupa oporu, która usiłuje bronić swoich ziem - ocenił prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan podkreślił, że "nigdy nie nazwał Hamasu organizacją terrorystyczną" i za takową go nie uważa. Z kolei odnosząc się do ataków Hamasu na Izrael z października ubiegłego roku, turecki prezydent zaznaczył, że trzeba "przeanalizować kontekst zdarzenia".