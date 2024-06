Strefa Gazy. Doszło do eksplozji. Zginęli izraelscy żołnierze

Do eksplozji miało dojść wczesnym rankiem w sobotę na drodze, którą przejechało wcześniej także kilka innych wojskowych pojazdów. The Times of Israel uściśla, że eksplozja miała miejsce podczas powrotu do bazy po całonocnej operacji przeciwko bojownikom Hamasu. Wybuch całkowicie zniszczył transporter.