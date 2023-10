Liczba ofiar ataku Hamasu na Izrael przekroczyła 1000 - poinformowała we wtorek izraelska ambasada w USA. To nie jedyne ofiary konfliktu, ludzie giną także po drugiej stronie. Władze Strefy Gazy przekazały, że w izraelskich nalotach odwetowych zginęło co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych - podaje Reuters.