Decyzja USA wyprowadziła Izrael z równowagi. Spotkanie odwołane

- To głosowanie nie oznacza zmiany naszej polityki - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby odnosząc się do decyzji USA podczas głosowania nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, co umożliwiło przyjęcie dokumentu. Decyzja USA doprowadziła jednak do zgrzytu w relacjach z Izraelem, który odwołał swoją delegację do Waszyngtonu.