Izrael. Rozejm z Hamasem. Ciszę przerwały syreny

Izrael tonuje nastroje. "Nastąpią intensywne walki"

Negocjacje w sprawie chwilowego rozejmu toczyły się w Katarze. Przedstawiciel tamtejszego MSZ wyraził nadzieję , że wkrótce stanie się on trwałym zawieszeniem broni. Z kolei "Times of Israel" donosi, że w wariancie minimalnym jest szansa na wydłużanie pauzy o kolejny dzień w zamian za uwolnienie dodatkowych 10 zakładników .

Odmienne zdanie prezentuje rzecznik izraelskiej armii studzący od rana emocje . - To będą skomplikowane dni, nic nie jest ostateczne, dopóki się nie stanie - mówi. Minister obrony Izraela Joaw Galant nazwał rozejm "krótką pauzą", po którym nastąpią "intensywne walki". Jego zdaniem będą one trwać co najmniej dwa miesiące.