Choć miasto oferuje względne bezpieczeństwo przed izraelskimi bombardowaniami, warunki na miejscu są katastrofalne. Przebywająca tam ludność cywilna nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia . Według ONZ wiele rodzin głoduje.

Wojna Izraela z Hamasem. Mieszkańcom Strefy Gazy grozi głód

Jak podaje "Sky News", zapasy żywności w Strefie Gazy zmalały od początku wojny niemal do zera. Izrael niemal całkowicie oblega terytorium, na którym mieszkają dwa miliony osób. Do Palestyńczyków dociera pomoc humanitarna, jednak jest ona niewystarczająca. Izrael wpuszcza do Gazy jedynie około 100 ciężarówek dziennie.