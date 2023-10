Politolog, zagorzały przeciwnik Kremla w rozmowie z kanałem "Espresso" analizował niedawne spotkania najważniejszych chińskich polityków. Jego zdaniem widać wyraźnie, że w elitach Komunistycznej Partii Chin zapadła decyzja o zaangażowaniu w irańską politykę wobec Izraela . To zaś zmusiłoby władze w Waszyngtonie do kosztownego wejścia w kolejną wojnę.

Według Piontkowskiego, władze Chin są przekonane, że wywołanie konfliktu irańsko-izraelskiego doprowadzi do sytuacji, w której władze w Teheranie będą zachowywać się podobnie do kremlowskich elit .

- Putin już pokazuje się w roli młodszego brata, a Chiny uzyskują przewagę gospodarczą . W każdym wypadku Chiny wygrywają, albo Tajwan, albo Syberię. Teraz Xi Jinping podejmuje drugą próbę, sprawdzają co Iran może zrobić na Bliskim Wschodzie . Chiny wesprą ich politycznie i nacisną (na decyzję o konflikcie - red.) - podkreślił.

Chiny gromadzą siły do ataku na Tajwan

Jak wynika z najnowszego raportu Pentagonu, władze Chin nakazały armii przygotowania do przeprowadzenia ataku na Tajwan . Ma on nastąpić w ciągu najbliższych lat.

Do szczegółów raportu udało się dotrzeć dziennikarzom "The Washington Times". Wynika z niego, że chińskie wojsko planuje przeprowadzenie szeregu operacji, w tym cyberataków, blokady morskiej i kilku rodzajów inwazji .

"Celem tych operacji będzie zmuszenie Tajwanu do kapitulacji lub zmuszenie tajwańskich przywódców do negocjacji na warunkach Pekinu" - napisano.

Amerykańscy eksperci z Pentagonu określili, że obecnie chińska armia w pobliżu Tajwanu ma do dyspozycji około 420 tysięcy żołnierzy, co stanowi wzrost o cztery tysiące, w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dla porównania Siły Zbrojne Tajwanu to zaledwie 89 tysięcy wojskowych.