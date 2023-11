Jacek Czaputowicz: Stanowiska Zbigniewa Raua są sprzeczne z naszą poltyką

Zdaniem Czaputowicza w oświadczeniu Raua brakuje wskazania, że to Izrael został zaatakowany przez Hamas. "Stanowisko ministra Raua jest sprzeczne ze stanowiskiem Polski przyjętym na forum ONZ, gdzie wstrzymaliśmy się od głosu nad rezolucją nawołującą do natychmiastowego rozejmu" - powiedział Czaputowicz.

W opinii Jacka Czaputowicza to, że żaden z polskich decydentów nie udał się w ostatnim miesiącu do Izraela jest zrozumiałem, ponieważ Polska - w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej - nie ma wpływu na politykę Bliskiego Wschodu.