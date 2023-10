Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do wielu oznak solidarności na całym świecie osób sympatyzujących z Izraelem oraz Palestyńczykami . W wielu krajach Europy Zachodniej zorganizowano demonstracje wspierajace mieszkańców Strefy Gazy.

Propalestyńskie demonstracje w Berlinie czy w Wiedniu wzbudziły ogromne kontrowersje. Nie zabrakło na nich zwolenników krwawych ataków terrorystycznych Hamasu na Izrael. Na piątek Hamas zapowiada Dzień Gniewu - protestów przeciwko Izraelowi na całym świecie. Według izraelskich służb może to oznaczać ataki na Żydów.

USA. Atak na izraelskiego studenta w Nowym Jorku. Skandal na uniwersytecie

Do sytuacji miało dojść przed biblioteką Butler Library w pobliżu głównego kampusu Uniwersytetu Columbia. Podejrzanej o pobicie 19-latce nie spodobało się rozwieszanie proizraelskich ulotek i plakatów przez studenta. Widniały na nich m.in. nazwiska i zdjęcia osób przetrzymywanych jako zakładnicy przez Hamas.

Gazeta, powołując się na policję, podała, że kobietę zatrzymano . Oskarżono ją o napaść. Poszkodowany z obawy o bezpieczeństwo nie ujawnił gazecie swego nazwiska. Dodał, że odniósł lekkie obrażenia. W czwartek dyrektor biura ds. publicznych Columbii Samantha Slater powiedziała, że uczelnia ogranicza dostęp do kampusu, "by pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa i poczucia wspólnoty" - napisał "NYT".

Wojna w Izraelu. Protesty w USA

W czwartek protesty związane z wojną Hamasu z Izraelem zorganizowano w kilku kampusach City University of New York. Miały miejsce m.in. w college’ach na Brooklynie, Manhattanie oraz na Staten Island.

Według "NYT" ponad stu demonstrantów zebrało się przed Brooklyn College, by zaprotestować przeciwko izraelskiemu bombardowaniu Strefy Gazy . Manifestowała też mniejsza grupa proizraelskich demonstrantów.

Tymczasowy rektor Columbii Dennis A. Mitchell, odnosząc się do planowanych na piątek demonstracji na rzecz sprawiedliwości w Palestynie, a także wspierających Izrael, powiedział, że obie grupy poczyniły "znaczne wysiłki", aby przyciągnąć do kampusu protestujących, którzy nie są związani ze uczelnią, "co stwarza ryzyko dla naszej społeczności".