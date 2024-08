- To decydujący moment na doprowadzenie do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a także prawdopodobnie najlepsza i być może ostatnia szansa, aby sprowadzić zakładników do domu - powiedział Antony Blinken przed rozmowami z prezydentem Izraela Izaakiem Herzogiem. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że wyruszył na misję dyplomatyczną, by zapobiec eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie.