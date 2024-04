"Odrzucenie propozycji mediatorów, która przewidywała większą elastyczność po stronie izraelskiej, dowodzi, że ( przywódca Hamasu Yahya - red.) Sinwar nie jest zainteresowany porozumieniem humanitarnym i powrotem zakładników i wykorzystuje napięcia z Iranem, aby doprowadzić do eskalacji w regionie" - napisano w oświadczeniu.

Wiadomość o tym, że Hamas odrzucił najnowszą ofertę dotyczącą zakładników, Izrael otrzymał w sobotę o g. 19. - Jednak wówczas był skupiony na irańskim ataku, by móc wydać oświadczenie - powiedział dziennikowi "The Times of Israel" izraelski urzędnik.