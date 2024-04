Śmierć wolontariuszy w Strefie Gazy. Reaguje Joe Biden

Joe Biden zaznaczył przy tym, że ogłoszone przez Izrael dochodzenie w sprawie musi być przeprowadzone szybko, wyniki ogłoszone publicznie, a winni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Podkreślił też, że poniedziałkowy ostrzał pracowników organizacji humanitarnych "nie jest odosobnionym incydentem", a obecny konflikt jest jednym z najgorszych w ostatnich czasach, jeśli chodzi o śmierć osób niosących pomoc.

"To jest główny powód dla którego dystrybucja pomocy humanitarnej w Gazie jest tak trudna - bo Izrael nie robi wystarczająco wiele, by chronić pracowników organizacji pomocowych starających się dostarczyć desperacko potrzebnej pomocy cywilom" - oznajmił Biden.

Dodał, że Izrael nie robi też wystarczająco dużo, by chronić cywilów, nawet mimo tego że Stany Zjednoczone wielokrotnie przynaglały Izrael do wypracowania mechanizmu rozróżniania operacji Hamasu od działań humanitarnych. Obiecał też, że USA będą w dalszym ciągu dostarczać pomoc Palestyńczykom za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Atak na placówkę dyplomatyczną w Damaszku. USA wskazują na winę Izraela

"Będę dalej naciskał na Izrael, by robił więcej, aby umożliwić tą pomoc. I mocno naciskamy na natychmiastowe zawieszenie broni w ramach porozumienia dotyczącego zakładników" - zadeklarował prezydent USA.

Joe Biden wspomniał też o tym, że we wtorek odbył rozmowę z założycielem WCK Jose Andresem, którego zna osobiście. Poinformował, że przekazał mu kondolencje i wyraził wsparcie dla "nieustępliwych i heroicznych wysiłków, by dostarczać żywność głodnym ludziom na całym świecie".

Z kolei zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh na konferencji prasowej odniosła się do ataku powietrznego na konsulat Iranu w Damaszku. Zginęło w nim m.in. siedmiu członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, w tym dwóch generałów elitarnej jednostki Al-Kuds w Syrii. Singh, zapytana, czy według oficjalnej oceny władz USA to Izrael jest odpowiedzialny za to uderzenie, odpowiedziała: - Taka jest nasza ocena.