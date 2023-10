Biden odwiedzi Izrael. Żołnierze USA mają być w stanie gotowości

W środę prezydent USA Joe Biden poleci z wizytą do pochłoniętego wojną Izraela. Przywódca Stanów Zjednoczonych ma się spotkać m.in. z premierem kraju. Sekretarz obrony USA przekazał, że amerykańscy żołnierze otrzymali rozkaz "przygotowania się do rozmieszczenia", jednak nie oznacza to, że Stany Zjednoczone wyślą tam swoje wojsko.