Premier Izraela oraz dowódcy wojskowi przekonują: dziesiątki bojowników Hamasu poddaje się. Benjamin Netanjahu zaapelował do reszty, żeby uczynili podobnie. - Wojna wciąż trwa w najlepsze, ale to początek końca Hamasu - przekonywał. Tymczasem żołnierze Izraela zdobyli kolejny teren, drugie co do wielkości miasto Autonomii Palestyńskiej.