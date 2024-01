Prezydent Joe Biden przemawiał w kościele w Charleston w Południowej Karolinie, gdzie w 2015 roku doszło do zamachu na tle rasistowskim. W pewnym momencie jego wystąpienie zostało przerwane przez grupę protestujących, którzy wzywali do zawieszenia broni w Strefie Gazy . Wybuchła awantura.

- Jeśli naprawdę zależy ci na ofiarach, to powinieneś uhonorować zabitych i wezwać do zawieszenia broni w Palestynie - krzyczała jedna z kobiet.

Według relacji portalu "The Hill" protestujący zaczęli krzyczeć: "Zawieszenie broni teraz". Prezydent odpowiedział, że "rozumie ich zdecydowanie". - Po cichu pracuję z izraelskim rządem, aby skłonić ich do ograniczenia i znacznego wyniesienia się ze Strefy Gazy - powiedział Biden.

USA. Wojna w Strefie Gazy dzieli polityków Partii Demokratycznej

Administracja Białego Domu zdecydowanie wsparła Izrael po ataku Hamasu 7 października i odrzuciła wezwania do zawieszenia broni, twierdząc, że pozwoliłoby to palestyńskiej organizacji na przegrupowanie. Z drugiej strony Biden i członkowie jego gabinetu wzywali Izrael do zminimalizowania wpływu swoich operacji na ludność Strefy Gazy.