Rosja wykorzystuje konflikt na Bliskim Wschodzie do własnych celów. Moskwa próbuje wykorzystywać eskalację, by promować struktury międzynarodowe, w których dominuje - oceniają analitycy. Wszystko po to, by działać na rzecz forsowanej od dawna "alternatywnej architektury bezpieczeństwa" - która uderzać miałaby w zachodnie sojusze.