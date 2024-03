Amerykańskie samoloty nad Strefą Gazy. Pierwsza taka akcja

Samoloty C-130 sił powietrznych USA były w przeszłości używane do zrzutów humanitarnych do Afganistanu, Iraku, Haiti i innych miejsc. Paczki z żywnością zostały zabezpieczone na paletach za pomocą siatki, a następnie wypuszczone z tyłu samolotu na spadochronie.

ONZ podała, że co najmniej 576 tys. mieszkańców Strefy Gazy , czyli jedna czwarta populacji tej półenklawy, jest o krok od głodu. Urzędnicy zajmujący się pomocą humanitarną przyznają, że zrzuty nie są skutecznym sposobem dystrybucji pomocy i że stanowią środek ostateczny.

Joe Biden z apelem. Pora na ruch Hamasu

Joe Biden zapewnił w piątek, że Biały Dom ciężko pracuje nad tym, by uzgodnić zawieszenie broni w Strefie Gazy przed rozpoczęciem ramadanu. Prezydent USA powiedział też, że ufa Izraelowi, że rzetelnie zbada czwartkowy incydent w Gazie, w wyniku którego zginąć miało ponad 100 osób.

Pytany o perspektywy finalizacji negocjowanego porozumienia w sprawie wymiany więźniów i co najmniej sześciotygodniowego rozejmu przed rozpoczęciem ramadanu (10 marca), Biden odparł: "Mam nadzieję, że to się uda, wciąż ciężko nad tym pracujemy. Jeszcze do tego nie doszliśmy".