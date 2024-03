Wyniki badania pokazują, że poparcie dla działań Izrael a spadło we wszystkich grupach wyborców. Choć wciąż popiera je niemal dwie trzecie wyborców Republikanów , to przeciwko jest przeważająca większość sympatyków Demokratów (75 proc.) i wyborców niezależnych (60 proc.).

Jak komentuje pracownia, wyniki pokazują, jak trudnym politycznie tematem jest wojna w Strefie Gazy dla prezydenta Bidena. Jedynie 27 proc. ogółu wyborców dobrze ocenia jego działania w tej sprawie, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich ocenianych kwestii, w tym gospodarki, energetyki czy dyplomacji ogólnie. Ogólne poparcie dla prezydenta w badaniu wyniosło 40 proc., o 3 p.p. więcej niż w listopadzie ub.r. Szczególnie krytycznie do działań Bidena odnoszą się wyborcy muzułmańscy i arabscy , którzy stanowili dotąd ważną część elektoratu Demokratów w kluczowych dla wyborów stanach, takich jak Michigan.

Działania Izraela w Gazie. Amerykanie coraz bardziej sceptyczni

Biden i jego administracja z tygodnia na tydzień coraz ostrzej odnosi się do działań Izraela, otwarcie krytykując liczbę ofiar cywilnych w Gazie czy niedostateczne dopuszczanie pomocy humanitarnej. Jednocześnie Biały Dom odrzucał dotąd warunkowanie pomocy udzielanej Izraelowi, choć pytana o to w niedzielę wiceprezydent Kamala Harris po raz pierwszy sugerowała, że nie jest to wykluczone.