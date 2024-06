Przywódcy państw G7 osiągnęli porozumienie w sprawie przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów - podała w środę agencja AFP. Porozumienie dotyczy wypłaty 50 miliardów dolarów. - Stosunek do Zachodu będzie jak do złodziei - zapowiadała na początku roku rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa, dodając, że jeśli środki z zamrożonych aktywów trafią do Ukrainy, to Rosja "zdecyduje się na działania odwetowe".